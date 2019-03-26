Мир Канада назло Трампу не признала контроль Израиля над Голанскими высотам

2019-03-26 14:16 165

Канада не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщила пресс-служба канадского министерства иностранных дел.

"В соответствии с международным правом Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной", – сказано в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

"Любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку. Канада – верный друг Израиля. Мы поддерживаем Израиль, и его право жить в мире и безопасности со своими соседями", – добавили в МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

СПРАВКА:

Голанские высоты - спорная территория, которую считают своей Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав Сирии, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Совбез ООН не признал это решение.

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