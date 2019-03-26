Украина В Украине в 2018 году более чем в полтора раза увеличилось количество разводов

2019-03-26 17:30 207

 

В период с 2014-го по 2017 год в Украине ежегодно регистрировали по 33-38 тыс. разводов, а в 2018 году их было уже почти 54 тыс.

В 2018 году в Украине был расторгнут 53 861 брак. Об этом на запрос УНН проинформировали в Министерстве юстиции Украины.

"Количество зарегистрированных расторжений браков в Украине за 2018 год составляет 53 861. В то время, когда за 2017 год их количество составляло 33 169", – сказано в сообщении.

В Минюсте отметили, что в 2014 году украинцы разводились 38 377 раз, в 2015-м – 34 230 раз, а в 2016-м – 35 463 раза.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом — что известно

2019-03-26 18:30 213

Число безработных в Украине выросло почти до двух миллионов человек

2019-03-26 14:45 303

Почему на самом деле Skoda Auto передумала строить мультибрендовый завод в Украине

2019-03-26 13:44 399

КАРТА Сегодня Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

2019-03-26 09:11 630

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине в 2018 году более чем в полтора раза увеличилось количество разводов

2019-03-26 17:30 207

Последний аккорд зимы. В среду Украину накроет дождь с мокрым снегом

2019-03-26 17:00 234

Назван новый размер пенсий военных

2019-03-26 16:30 405

За месяц украинцы получили субсидий почти на четыре миллиарда гривен

2019-03-26 15:46 279
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине в 2018 году более чем в полтора раза увеличилось количество разводов 2019-03-26 17:30 207
Последний аккорд зимы. В среду Украину накроет дождь с мокрым снегом 2019-03-26 17:00 234
Назван новый размер пенсий военных 2019-03-26 16:30 405
За месяц украинцы получили субсидий почти на четыре миллиарда гривен 2019-03-26 15:46 279

Лента

20:00 Голодовка угрожает жизни Гриба, - омбудсмен
19:48 ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЦЕНКО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В США КРАЖИ 1,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ БАЙДЕНОМ И КОЛОМОЙСКИМ
19:30 МИД озвучил позицию Украины относительно Голанских высот
19:00 В Пенсионном фонде заявили, что полностью выплатили украинцам монетизированные субсидии
18:30 Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом — что известно
18:00 Европарламент одобрил отказ от перевода часов на “летнее” и “зимнее” время
17:30 В Украине в 2018 году более чем в полтора раза увеличилось количество разводов
17:00 Последний аккорд зимы. В среду Украину накроет дождь с мокрым снегом
16:30 Назван новый размер пенсий военных
15:46 За месяц украинцы получили субсидий почти на четыре миллиарда гривен