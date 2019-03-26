Украина В Украине в 2018 году более чем в полтора раза увеличилось количество разводов

2019-03-26 17:30 207

В период с 2014-го по 2017 год в Украине ежегодно регистрировали по 33-38 тыс. разводов, а в 2018 году их было уже почти 54 тыс.

В 2018 году в Украине был расторгнут 53 861 брак. Об этом на запрос УНН проинформировали в Министерстве юстиции Украины.

"Количество зарегистрированных расторжений браков в Украине за 2018 год составляет 53 861. В то время, когда за 2017 год их количество составляло 33 169", – сказано в сообщении.

В Минюсте отметили, что в 2014 году украинцы разводились 38 377 раз, в 2015-м – 34 230 раз, а в 2016-м – 35 463 раза.



