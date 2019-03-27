Политика Трамп всемогущий: Конгресс США не сумел преодолеть вето президента

2019-03-27 12:15 237

Палата представителей Конгресса США не смогла преодолеть вето, наложенное президентом Дональдом Трампом на одобренную ранее законодателями резолюцию об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Выступающие против резолюции демократы не смогли набрать необходимые две трети голосов. Инициативу о преодолении вето поддержали лишь 248 законодателей, а против высказался 181. Демократам удалось заполучить голоса лишь 14 республиканцев из необходимых 54.

Перед голосованием в Палате представителей демократы настаивали на том, что Трамп нарушил конституцию, в то время как республиканцы утверждали, что он действовал в рамках своих полномочий в соответствии с законодательством страны.

Ожидалось, что Сенат также проголосует по данной инициативе, но теперь это уже не имеет значения в связи с тем, что для преодоления президентского вето необходимо две трети голосов законодателей обеих палат. Таким образом, Конгресс не смог обойти решение президента.

Напомним, ранее Трамп заблокировал резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.