Политика Трамп всемогущий: Конгресс США не сумел преодолеть вето президента

2019-03-27 12:15 237

Палата представителей Конгресса США не смогла преодолеть вето, наложенное президентом Дональдом Трампом на одобренную ранее законодателями резолюцию об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. 

Выступающие против резолюции демократы не смогли набрать необходимые две трети голосов. Инициативу о преодолении вето поддержали лишь 248 законодателей, а против высказался 181. Демократам удалось заполучить голоса лишь 14 республиканцев из необходимых 54.

Перед голосованием в Палате представителей демократы настаивали на том, что Трамп нарушил конституцию, в то время как республиканцы утверждали, что он действовал в рамках своих полномочий в соответствии с законодательством страны.

Ожидалось, что Сенат также проголосует по данной инициативе, но теперь это уже не имеет значения в связи с тем, что для преодоления президентского вето необходимо две трети голосов законодателей обеих палат. Таким образом, Конгресс не смог обойти решение президента.

Напомним, ранее Трамп заблокировал резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В США из-за угрозы кибератак продлили введенный еще Обамой режим ЧП

2019-03-27 15:14 51

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЦЕНКО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В США КРАЖИ 1,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ БАЙДЕНОМ И КОЛОМОЙСКИМ

2019-03-26 19:48 801

Канада назло Трампу не признала контроль Израиля над Голанскими высотам

2019-03-26 14:16 567

В США поставили точку в деле о предвыборном сговоре Трампа и Путина

2019-03-26 08:10 468

Еще новости в разделе "Политика"

Власти Великобритании решили игнорировать петицию об отказе от Brexit

2019-03-27 14:46 81

Трамп всемогущий: Конгресс США не сумел преодолеть вето президента

2019-03-27 12:15 237

Порошенко признался, что считает Путина своим главным оппонентом на выборах

2019-03-27 11:43 222

ФСБ устроила массовые обыски в оккупированном Крыму - много арестованных

2019-03-27 10:42 351
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Власти Великобритании решили игнорировать петицию об отказе от Brexit 2019-03-27 14:46 81
Трамп всемогущий: Конгресс США не сумел преодолеть вето президента 2019-03-27 12:15 237
Порошенко признался, что считает Путина своим главным оппонентом на выборах 2019-03-27 11:43 222
ФСБ устроила массовые обыски в оккупированном Крыму - много арестованных 2019-03-27 10:42 351

Лента

15:14 В США из-за угрозы кибератак продлили введенный еще Обамой режим ЧП
14:46 Власти Великобритании решили игнорировать петицию об отказе от Brexit
14:13 В Украине появился новый международный аэропорт - из Полтавы вылетел Boeing 737
КАРТА 13:45 Сирия добивается экстренного заседания Совбеза ООН из-за признания Голанских высот
13:16 В состав ПЦУ перешло ровно 500 приходов - в УПЦ МП говорят о захвате храмов
фото 12:44 Луценко предложил отдать ВСУ контрабандные российские ракеты "земля-воздух"
12:15 Трамп всемогущий: Конгресс США не сумел преодолеть вето президента
11:43 Порошенко признался, что считает Путина своим главным оппонентом на выборах
КАРТА 11:14 Обострение в зоне ООС: На Донбассе быстро растет число обстрелов, есть раненые
10:42 ФСБ устроила массовые обыски в оккупированном Крыму - много арестованных