Политика Порошенко признался, что считает Путина своим главным оппонентом на выборах

2019-03-27 11:43 225

Президент Украины не подтвердил, что его оппонентом на выборах фактически является олигарх и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Взамен он заявил, что таковым считает нынешнего хозяина Кремля.

Так, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV президента спросили кто является его оппонентом на выборах, уточнив что это не кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, а олигарх Игорь Коломойский.

"Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, координировать свои действия и работать на него - это украинский народ. Кто мой оппонент? Я этого не стесняюсь и говорю это открытым текстом, потому что остальные боятся это делать, - это Путин", - ответил Порошенко.

На вопрос о том, кем для него является Путин, поскольку Порошенко так часто его упоминает, президент не захотел отвечать.

"Я не хотел бы сейчас давать оценку, кто он для меня. Подчеркиваю, что Путин - это человек, который отдал приказ ввести войска РФ во время незаконной аннексии Крыма", - сказал он.