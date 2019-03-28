Украина За сутки сепаратисты Донбасса выпустили по силам ООС 117 артснарядов

2019-03-28 10:41 165

За минувшие сутки террористы Донбасса 13 раз нарушили весенний режим прекращения огня. 

Как сообщили в пресс-центе штаба ООС в Facebook, сепаратисты 10 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Они отстреляли 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм, уточнили в штабе.

Также позиции украинских подразделений обстреливали из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - констатировали в ведомстве.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото В Одесский порт идут два корабля военно-морской группы НАТО

2019-03-28 12:43 108

КАРТА Обострение в зоне ООС: На Донбассе быстро растет число обстрелов, есть раненые

2019-03-27 11:14 378

За четыре дня до выборов Порошенко заговорил о возобновлении диалога с Кремлем

2019-03-27 09:12 570

Пятая годовщина Нацгвардии - озвучены официальные потери ГНУ на Донбассе

2019-03-26 12:14 585

Еще новости в разделе "Украина"

За сутки сепаратисты Донбасса выпустили по силам ООС 117 артснарядов

2019-03-28 10:41 165

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом, ночью до -5°C

2019-03-28 10:14 201

Стало известно, сколько украинцев призовут на срочную службу весной 2019

2019-03-28 09:40 618

фото + видео Пожар и взрывы в Кропивницком: повреждено 15 машин, есть пострадавшие

2019-03-28 09:13 297
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

За сутки сепаратисты Донбасса выпустили по силам ООС 117 артснарядов 2019-03-28 10:41 165
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом, ночью до -5°C 2019-03-28 10:14 201
Стало известно, сколько украинцев призовут на срочную службу весной 2019 2019-03-28 09:40 618
фото + видео Пожар и взрывы в Кропивницком: повреждено 15 машин, есть пострадавшие 2019-03-28 09:13 297

Лента

13:20 Журналист раскопал связь Зеленского с автором «Конституции Януковича» Портновым
13:12 НАБУ закрыло все уголовные дела о незаконном обогащении чиновников и политиков
фото 12:43 В Одесский порт идут два корабля военно-морской группы НАТО
12:16 Москва отказалась до выборов обсуждать обмен пленными в любом формате
11:42 Торг неуместен: Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBA
документ 11:15 Еще один кандидат в президенты снял свою кандидатуру с выборов
10:41 За сутки сепаратисты Донбасса выпустили по силам ООС 117 артснарядов
КАРТА 10:14 Прогноз погоды: Сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом, ночью до -5°C
09:40 Стало известно, сколько украинцев призовут на срочную службу весной 2019
фото + видео 09:13 Пожар и взрывы в Кропивницком: повреждено 15 машин, есть пострадавшие