За сутки сепаратисты Донбасса выпустили по силам ООС 117 артснарядов

За минувшие сутки террористы Донбасса 13 раз нарушили весенний режим прекращения огня.
Как сообщили в пресс-центе штаба ООС в Facebook, сепаратисты 10 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Они отстреляли 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм, уточнили в штабе.
Также позиции украинских подразделений обстреливали из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - констатировали в ведомстве.