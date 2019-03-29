Мир Twitter намерен создать особую маркировку для опасных твитов Трампа

2019-03-29 21:36 201

Соцсеть Twitter рассматривает возможность маркировки твитов, которые нарушают правила социальной сети, но должны оставаться на платформе, потому что они представляют общественный интерес.

"Мы сейчас работаем над тем, каким образом маркировать опасные твиты. Как мы можем дать понять пользователям, что этот контент на самом деле нарушает наши правила, но выполняет определенную цель, поэтому остается на платформе", - заявила глава юридического и политического отделов соцсети Виджая Гадде.

Как сообщает The Washington Post, ранее социальная сеть подвергалась критике за то, что не удаляет и не реагирует на твиты президента США Дональда Трампа, хоть они и нарушают стандарты Twitter (буллинг, дегуманизация и язык ненависти).

Гадде рассказала о возможном способе маркировки. Перед тем, как увидеть "опасный твит", у пользователя всплывет окно "вы действительно хотите увидеть содержание твита?". По ее словам, таким образом у людей будет выбор.

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