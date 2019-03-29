Политика За выборами президента приедет наблюдать депутат Европарламента Ребекка Хармс

2019-03-29 14:43 195

Евродепутат Ребекка Хармс едет в Украину, чтобы наблюдать за ходом выбораов президента в первом туре.

"Эксперт по Восточной Европе и член группы "Зелёные — Европейский свободный альянс" в Европейском парламенте, будет находиться в Украине с 28 марта в качестве наблюдателя на выборах с делегацией Европейского парламента", - говорится в сообщении на сайтн политика.

После инструктажей делегации долгосрочных наблюдателей Ребекка Хармс отправится из Киева в Одессу в субботу, 30 марта для наблюдения за выборами и посещения избирательных участков.

Запланированы также встречи с членами Центральной избирательной комиссии, представителями прессы и СМИ, гражданского общества и кандидатами в президенты.

Ребекка Хармс также будет наблюдать за вторым туром президентских выборов в Украине, который, как ожидается, состоится 21 апреля.

Напомним, первый тур президентских выборов состоится в Украине в ближайшее воскресенье, 31 марта.