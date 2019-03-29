Украина Раскрыта схема Януковича: где и как бывший непрезидент отмывал миллионы долларов

2019-03-29 11:12 159

Как выяснили журналисты-расследователи, беглый непрезидент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отмывали деньги через крупный шведский банк.

Как сообщила международная журналистская организация OCCRP ("Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции"), компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги Манафорта.

При этом взятка Януковичу на сумму более четырех миллионов долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он, как заявлялось, написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited. Эта компания, в свою очередь, перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP - компании, которая фигурировала в деле Пола Манафорта.

В феврале 2012 года Inlord перевел почти миллион долларов на счет Манафорта на Кипре. Этот доход Манафорт скрыл от властей в США.

Также SVT выявило, что Vega перечислила 100 тысяч долларов организации Проект переходных демократий (Project on Transitional Democracies). Эта организация, по сообщению издания Vice News, сотрудничала с Манафортом над организацией встреч Януковича с американскими чиновниками.

Совет директоров банка Швеции Swedbank принял решения уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений о схемах отмывания денег связанных с отделениями финансового учреждения.

Напомним, 24 января 2019 года районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по статьям государственная измена и пособничество в ведении агрессивной войны, но оправдан по статье посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия.