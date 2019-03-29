Мир Boeing доработал 737 MAX, сведя шансы потери управления почти к нулю

2019-03-29 12:46 51

Boeing объявил о завершении работ по обновлению программного обеспечения компьютерной системы, установленной на моделях серии 737 MAX.

По данным СМИ, обновление позволяет предотвратить сваливание – резкое "ныряние" самолета, чреватое потерей управления. Именно сбой в работе этой системы сейчас рассматривается в качестве основной возможной причины недавних крушений двух 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные инциденты больше никогда не происходили", – заявил вице-президент и старший инженер Boeing Майк Синнет.

Напомним, из-за авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта, авиакомпании по всему миру массово отказываются от использования лайнеров Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9, а страны закрывают свое воздушное пространство для этих машин.

Европейский Союз приостановил их эксплуатацию и закрыл для них свое воздушное пространство. Так же поступила и Швейцария. Федеральное управление авиации США сначала заявило, что считает новейшие модели Boeing 737 MAX пригодными для коммерческих полетов, однако позже в связи с появлением новых данных распорядилось полностью прекратить полеты Boeing 737 MAX 8.

 

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