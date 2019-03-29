Политика Сегодня в полночь начнется предвыборный день тишины - агитация запрещена

2019-03-29 16:28 114

Сегодня, 29 марта, последний день агитации перед первым туром президентских выборов в Украине, который пройдет 31 марта. Соответствующие нормы содержатся в статье 57 "О выборах президента Украины".

Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Агитация перед повторным голосованием начинается с дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Напомним, выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты. После этого снял свою кандидатуру еще один кандидат.

В Соцсетях шутят, что агитировать в день тишины никто и не станет, пользователи просто будут делиться веселыми картинками (см. ниже).