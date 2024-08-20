Мир Трамп заявил, что примет поражение на выборах президента, но при одном условии

2024-08-20 21:37

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не будет оспаривать результаты выборов, если он на них проиграет. Но при условии, что сочтет голосование честным.

Об этом сообщил нтервью телеканалу CBS.

"Я думаю, если я проиграю, эта страна впадет в такой штопор, подобного которому она еще никогда раньше не видела - как в 1929 году, - но если я сделаю (проиграю - ред.), и выборы будут свободными и честными, я безусловно, приму их результаты", - сказал Трамп.

При этом CBS отмечает, что республиканец не делал этого, когда проиграл президентские выборы в 2020 году нынешнему президенту США Джо Байдену.

В ходе интервью Трамп добавил, что не будет оспаривать результаты выборов, если сочтет их справедливыми.

"Если я увижу, что у нас будут честные и свободные выборы, а я надеюсь, что смогу это сказать, - вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек", - заявил бывший президент Америки.

Также по мнению Трампа, "за последние четыре года были сделаны шаги, которые сделают" предстоящие выборы президента в ноябре "свободными и справедливыми".

Напомним, что в интервью Reuters Трамп заявил, что в случае победы предложит генеральному директору Tesla и SpaseX Илону Маску должность в своей администрации. В частности, республиканец хотел бы видеть миллиардера в кабинете министров или в качестве советника, если тот согласится.