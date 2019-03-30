Украина В Украине предлагают ввести рейтинг водителей

2019-03-30 11:30 255

 

Для кардинального уменьшения аварийности на дорогах Украины необходимо ввести в ПДД систему штрафных баллов для водителей.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV автоюрист и адвокат Егор Штокалов. По его словам, за перебор штрафных баллов автомобилистов нужно лишать прав, сообщает Obozrevatel.

«Есть рейтинг водителя. Если водитель системно нарушает правила дорожного движения, то по истечению года может быть выписано предписание о лишении его водительского удостоверения, можно отправлять его на пересдачу, лишать на некоторое время права управлять транспортным средством».

По его словам, против водителей надо применять максимально допустимые санкции.

«На сегодняшний день у нас максимальная санкция за вождение в пьяном виде. Почему мы не можем 10 проездов на красный свет в течение одного года приравнять к такой же санкции?» – подчеркнул юрист.

«У каждого водителя должен быть свой рейтинг. Если допускаешь определенное количество нарушений за определенный промежуток времени, тебя лишают водительских прав», – добавил Штокалов.

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