Украина В Украине работодателям разрешат отдавать только половину зарплаты

2019-03-30 13:00 270

 

В Украине в целом позитивно оценили инициативу Министерства социальной политики, разрешающую сотрудникам, которым не платят зарплату более 15 дней, не выходить на работу. В то же время представители украинских профсоюзов отмечают, что новый законопроект имеет и определенные нюансы.

“Нас беспокоит норма в законе о невыплате 50% от заработной платы. Есть угроза, что будут попросту платить половины суммы сотрудникам, и формально не иметь проблем с законом. На этом настаивают работодатели, и Минсоцполитики в результате попросту не поддержат данный закон. Они считают, что эта норма может быть предохранителем”, – заявил юрист Независимого профсоюза горняков Украины Глеб Колесов в комментарии.

Кроме того, по его словам, опасение вызывает и норма о невозможности покинуть рабочее место тем людям, которые работают в особо важных сферах деятельности.

“У нас в Конституции гарантировано – государство создает равные условия для всех, в том числе и право на работу и достойную оплату труда. В этом аспекте есть избирательный подход”, – подчеркнул юрист.

В целом позитив нового проекта закона поддерживает и глава Профсоюза строителей Украины Василий Андреев. Однако он отметил, что инициатива не решает проблемы тех, кому уже должны денег.

"Вторая проблема – не платить половину зарплаты можно вполне легально, и ничего не будет. С другой стороны, уголовная ответственность усилилась. Сейчас можно погасить задолженность до суда и проблемы исчезнут, то согласно этим правилам, это можно сделать до подписания обвинительного вывода. Также радует тот факт, что работники могут на законных основаниях не работать, если им не платят заработную плату”, – резюмировал он.

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