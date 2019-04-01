Политика Аваков заявил о попытках взлома сервера ЦИК

2019-04-01 19:30 186

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали во время первого тура выборов президента попытки взлома сервера Центральной избирательной комиссии. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам главы МВД, по состоянию на 19:00 31 марта мониторинг специалистов по кибербезопасности зафиксировал несколько попыток сканирования уязвимости веб-сервера ЦИК, что свидетельствует о попытках его взлома.

"Мы установили, с каких IP исходят эти попытки - они расположены и в России, и в Киеве. Что касается киевских IP, мы предполагаем, что это какие-то взломанные роутеры, и мы их, естественно, локализуем. Мы взаимодействуем с системными администраторами ЦИК для блокировки этих IP-адресов, занимаемся их идентификацией. Кроме того, мониторим внутренние сети ЦИК - проверяем любую активность", - заявил Аваков.