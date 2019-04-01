Политика Аваков заявил о попытках взлома сервера ЦИК

2019-04-01 19:30 186

 

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали во время первого тура выборов президента попытки взлома сервера Центральной избирательной комиссии. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам главы МВД, по состоянию на 19:00 31 марта мониторинг специалистов по кибербезопасности зафиксировал несколько попыток сканирования уязвимости веб-сервера ЦИК, что свидетельствует о попытках его взлома.

"Мы установили, с каких IP исходят эти попытки - они расположены и в России, и в Киеве. Что касается киевских IP, мы предполагаем, что это какие-то взломанные роутеры, и мы их, естественно, локализуем. Мы взаимодействуем с системными администраторами ЦИК для блокировки этих IP-адресов, занимаемся их идентификацией. Кроме того, мониторим внутренние сети ЦИК - проверяем любую активность", - заявил Аваков.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Представителей избиркома от Юлии Тимошенко поймали на попытках фальсификации

2019-03-31 20:05 855

ЦИК обновил данные по явке избирателей - уже побит рекорд 2014 года

2019-03-31 16:28 636

Аваков развенчал основные мифы, связанные с текущими выборами президента

2019-03-29 19:35 822

США заявили о введении новых мер по сдерживанию агрессии РФ против Украины

2019-03-28 17:30 636

Еще новости в разделе "Политика"

В Украине на этой неделе от 6 градусов мороза до 17 градусов тепла

2019-04-01 21:00 93

Климкин рассказал о "горькой арифметике" голосования украинцев за рубежом

2019-04-01 20:30 165

В ПАСЕ дали оценку выборам в Украине

2019-04-01 20:00 216

Аваков заявил о попытках взлома сервера ЦИК

2019-04-01 19:30 186
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Украине на этой неделе от 6 градусов мороза до 17 градусов тепла 2019-04-01 21:00 93
Климкин рассказал о "горькой арифметике" голосования украинцев за рубежом 2019-04-01 20:30 165
В ПАСЕ дали оценку выборам в Украине 2019-04-01 20:00 216
Аваков заявил о попытках взлома сервера ЦИК 2019-04-01 19:30 186

Лента

21:30 Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на чемпионский бой
21:00 В Украине на этой неделе от 6 градусов мороза до 17 градусов тепла
20:30 Климкин рассказал о "горькой арифметике" голосования украинцев за рубежом
20:00 В ПАСЕ дали оценку выборам в Украине
19:30 Аваков заявил о попытках взлома сервера ЦИК
19:00 В НАТО намерены усилить присутствие в Черном море
18:30 В первый день апреля АЗС подняли цены на топливо
18:00 В нескольких городах Украины уже завершился отопительный сезон
17:30 В Германии отказались комментировать выборы президента Украины
17:00 ОБСЕ признала первый тур выборов свободным