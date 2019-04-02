Украина Когда и как можно изменения место голосования для участия во втором туре выборов

2019-04-03 08:10 270

Центризбирком объявит о возможности изменения место голосования только после обнародования окончательных результатов первого тура президентских выборов.

До официального обнародования результатов ЦИК не имеет права объявлять возможность изменения места голосования во втором туре президентских выборов.

"Мы надеемся, что через несколько дней это произойдет, и сразу призываем всех идти в первый день. До этого у нас было 3 месяца менять место голосования, но все равно 100 тыс. людей пришли в последний день", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире "112 Украина".

Чтобы вовремя успеть изменить место голосования в ЦИК советуют не тянуть до последнего дня, а идти сразу, как это станет возможным, это можно будет сделать и в выходные.