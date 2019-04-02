Украина Когда и как можно изменения место голосования для участия во втором туре выборов

2019-04-03 08:10 270

Центризбирком объявит о возможности изменения место голосования только после обнародования окончательных результатов первого тура президентских выборов. 

До официального обнародования результатов ЦИК не имеет права объявлять возможность изменения места голосования во втором туре президентских выборов.

"Мы надеемся, что через несколько дней это произойдет, и сразу призываем всех идти в первый день. До этого у нас было 3 месяца менять место голосования, но все равно 100 тыс. людей пришли в последний день", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая  в эфире "112 Украина".

Чтобы вовремя успеть изменить место голосования в ЦИК советуют не тянуть до последнего дня, а идти сразу, как это станет возможным, это можно будет сделать и в выходные.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

Дело о госизмене бывшего непрезидента Януковича отправили в апелляционный суд

2019-04-03 11:42 54

Wizz Air снова открывает рейсы Киев-Люблин - цена билета стартует с 20 евро

2019-04-03 11:13 93

Дело Гандзюк: Киевский суд решил не арестовывать Мангера, но забрать паспорт

2019-04-03 10:12 153

КАРТА В зоне ООС на Донбассе применили запрещенное оружие, есть раненые и погибшие

2019-04-03 09:11 273
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Дело о госизмене бывшего непрезидента Януковича отправили в апелляционный суд 2019-04-03 11:42 54
Wizz Air снова открывает рейсы Киев-Люблин - цена билета стартует с 20 евро 2019-04-03 11:13 93
Дело Гандзюк: Киевский суд решил не арестовывать Мангера, но забрать паспорт 2019-04-03 10:12 153
КАРТА В зоне ООС на Донбассе применили запрещенное оружие, есть раненые и погибшие 2019-04-03 09:11 273

Лента

11:42 Дело о госизмене бывшего непрезидента Януковича отправили в апелляционный суд
11:13 Wizz Air снова открывает рейсы Киев-Люблин - цена билета стартует с 20 евро
10:41 КСУ на закрытом заседании принял решение по переименовании Днепропетровской области
10:12 Дело Гандзюк: Киевский суд решил не арестовывать Мангера, но забрать паспорт
09:40 В беседе с генсеком НАТО Трамп перепутал своего отца с дедом
КАРТА 09:11 В зоне ООС на Донбассе применили запрещенное оружие, есть раненые и погибшие
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Когда и как можно изменения место голосования для участия во втором туре выборов
07:25 Каждый голос избирателя обошелся Порошенко 141 грн, а Зеленскому всего 16 грн
22:00 В Раде намерены сделать дебаты обязательными: появился законопроект