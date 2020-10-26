Украина Явка на местных выборах составила 36,99% - проголосовали 10 млн украинцев

2020-10-26 09:11 123

По результатам обработки данных, которые поступили от более чем 97% территориальных избирательных комиссий (ТИК), явка на местных выборах составила 36,99%, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Информацию по количеству избирателей, которые получили бюллетени, передали в ЦИК на данный момент 1451 ТИК из 1488. Согласно данным, 10 031 792 избирателя проголосовали на местных выборах.

Самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области (44,81%), а самая низкая - в Донецкой (31,67%). В целом на западе и севере Украины избиратели проявили большую активность, чем на востоке и юге.

Напомним, после завершения голосования на местных выборах были опубликованы первые данные экзитполов в Киеве, а также в Одессе и Харькове.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Несмотря на низкую явку выборы в Украине будет признаны действительными

2020-10-26 08:12 198

Выборы на Донбассе: ЦИК обнародовал новые выводы по ситуации в регионе

2020-08-12 12:15 2079

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года

2020-07-15 14:12 2055

На выборах в Иране зафиксирована самая низкая явка избирателей за 40 лет

2020-02-24 10:14 1908

Еще новости в разделе "Украина"

Явка на местных выборах составила 36,99% - проголосовали 10 млн украинцев

2020-10-26 09:11 123

Субсидии в Украине можно оформить онлайн: инструкция

2020-10-25 15:30 621

Курс валют в Украине резко изменится, Нацбанк не пощадил гривну: что будет с долларом и евро

2020-10-25 14:00 1485

День выборов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье

2020-10-25 11:30 558
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Явка на местных выборах составила 36,99% - проголосовали 10 млн украинцев 2020-10-26 09:11 123
Субсидии в Украине можно оформить онлайн: инструкция 2020-10-25 15:30 621
Курс валют в Украине резко изменится, Нацбанк не пощадил гривну: что будет с долларом и евро 2020-10-25 14:00 1485
День выборов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье 2020-10-25 11:30 558

Лента

09:40 У Зеленского уверяют, что админресурс на местных выборах не применяли
09:11 Явка на местных выборах составила 36,99% - проголосовали 10 млн украинцев
09:08 Los Angeles Current только на скин-рейсах вырвал победу у Tokyo Frog Kings
08:39 ТРЕТИЙ МАТЧ ВТОРОГО СЕЗОНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ
08:12 Несмотря на низкую явку выборы в Украине будет признаны действительными
22:52 В Кривом Роге победила Слуга Народу - данные экзит-пола
22:03 Результаты экзит-полов: Кто побеждает на выборах в Киеве, Львове, Одессе и других городах Украины
20:27 Опубликованы первые данные экзитполов в Киеве
19:30 Местные выборы 2020: онлайн трансляция результатов экзитполов
16:15 Местные выборы 2020 стартовали: когда и где смотреть экзитполы