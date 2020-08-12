Политика Выборы на Донбассе: ЦИК обнародовал новые выводы по ситуации в регионе

2020-08-12 12:15 201

В ЦИК считают, что в нынешней ситуации местные выборы на подконтрольном Донбассе могут состояться. Речь идет о выборах в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области. Также о пяти избирательных участках на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области.

На основании предыдущих выводов 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Этим постановлением было установлено невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины выборов.

ЦИК поясняет, что принимая подобные выводы действует на основании закона, который предусматривает наличие у ВГА полномочий для предоставления комиссии выводов относительно возможности организации и подготовки проведения выборов на отдельных территориях.

"Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА относительно возможности проведения первых местных выборов в 18 громадах, или части из них, то выборы могут состояться даже 25 октября 2020 года", - сказано в сообщении ЦИК.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире