Политика В ЦИК пояснили, как сменить место голосования во втором туре выборов президента

2019-04-08 13:12 207

Граждане Украины уже могут подавать заявления о временной смене места голосования во втором туре выборов президента Украины 21 апреля.

Об этом сообщила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает Громадське.

По ее словам, изменяться будет только место голосования без смены основного избирательного адреса.

Сменить место можно будет до 16 апреля - не позднее, чем за пять дней до дня голосования.

Напомним, Центризбирком официально установил проведение второго тура выборов президента Украины на 21 апреля 2019 года.