Украина В Украине запретили требовать деньги с виновников ДТП - первыми платят страховщики

2019-04-02 19:00 450

Водителям после аварий запретили требовать возмещение урона с виновной стороны, если вся сумма ущерба не была заявлена страховой компании. Соответствующий вывод сделал Киевский апелляционный суд, в ходе рассмотрения дела №22-ц/824/2832/2019.

Оно касается ДТП, после которого стоимость ремонта пострадавшей машины была оценена в 50 тыс. грн. Оценку дала страховая компания "Краина", которая совершала выплату. Однако после выплаты возмещения хозяин машины решил провести на авто дополнительные работы еще на 77 тыс. грн., и потребовал доплату уже не от страховщика, а от виновника аварии. Об этом пишет ubr.ua

Именно это в итоге строго настрого запретил делать суд. Его вывод простой: если изначальный ущерб был оценен страховой компанией в 50 тыс. грн., то переоценивать и требовать большую выплату с третьей стороны — нельзя. Нужно сразу все требовать в СК: если пострадавшую машину хотели починить на другую сумму — нужно сразу выставлять соответствующий ущерб страховщику, чтобы он все выплатил. Кстати, в вышеприведенном деле такая возможность была: из максимального лимита выплаты 100 тыс. грн. пострадавший получил лишь 50 тыс. грн.

"Из дела очевидно, что пострадавший хотел получить значительно большую сумму, нежели нанесенный ущерб. Страховую компании вокруг пальца сложно обвести: ей водитель выставил реальную сумму ущерба — 50 тыс. грн. А почти через год обратился уже к виновнику с требованием возместить дополнительный ущерб, при этом не обратившись в страховую. Однако тут же получил по рукам от суда. Заключение логичное: сначала нужно использовать весь лимит выплат в страховой компании, и только после этого — обращаться к виновнику", — прокомментировал UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. Страховое возмещение в подобных делах будет на первом месте.

"Анализируя указанные обстоятельства, коллегия судей считает, что у истца отсутствуют правовые основания для предъявления иска к ответчику, в связи с чем коллегия судей отвергает аргумент апелляционной жалобы о правомерности его требований к лицу, которое нанесло истцу вред в размере, не охватывающий страховым возмещением", — говорится в постановлении суда.