Политика Президентские выборы 2019: все ключевые даты второго тура

2019-04-02 19:30 168

 

Уже 21 апреля этого года украинцы будут выбирать нового президента страны. Тем временем избирательная гонка находится в самом разгаре, чтобы ничего не забыть, "Вести" подготовили инфографику с ключевыми датами второго тура президентских выборов:

  • 10 апреля - ЦИК должен огласить официальные результаты первого тура.

  • 13 апреля - газеты "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликуют официальный протокол с результатами голосования украинцев.

  • 16 апреля - заканчивается регистрация избирателей, голосующих не по месту регистрации.

  • 20 апреля - начинается день тишины.

  • 21 апреля - голосование.

  • 1 мая – не позднее этой даты ЦИК объявляет результаты выборов.

  • 4 мая - газеты "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликуют официальный протокол с результатами голосования украинцев.

  • 3 июня - новоизбранный президент вступит в полномочия с принесением присяги на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

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