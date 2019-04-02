Президентские выборы 2019: все ключевые даты второго тура

Уже 21 апреля этого года украинцы будут выбирать нового президента страны. Тем временем избирательная гонка находится в самом разгаре, чтобы ничего не забыть, "Вести" подготовили инфографику с ключевыми датами второго тура президентских выборов:
10 апреля - ЦИК должен огласить официальные результаты первого тура.
13 апреля - газеты "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликуют официальный протокол с результатами голосования украинцев.
16 апреля - заканчивается регистрация избирателей, голосующих не по месту регистрации.
20 апреля - начинается день тишины.
21 апреля - голосование.
1 мая – не позднее этой даты ЦИК объявляет результаты выборов.
4 мая - газеты "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликуют официальный протокол с результатами голосования украинцев.
3 июня - новоизбранный президент вступит в полномочия с принесением присяги на торжественном заседании Верховной Рады Украины.