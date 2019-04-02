Политика Президентские выборы 2019: все ключевые даты второго тура

2019-04-02 19:30 168

Уже 21 апреля этого года украинцы будут выбирать нового президента страны. Тем временем избирательная гонка находится в самом разгаре, чтобы ничего не забыть, "Вести" подготовили инфографику с ключевыми датами второго тура президентских выборов: