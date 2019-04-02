Украина В Украине оштрафовали уже 11 облгазов из-за завышений в платежках

2019-04-02 21:00 108

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала ПАО "Житомиргаз" за доначисление в платежках. Об этом стало известно во время заседания НКРЭКУ.

Предприятие оштрафовали на 850 тысяч гривен и обязали устранить нарушения до 22 апреля.

"Лицензиатом применялись коэффициенты для приведения объемов газа к стандартным условиям в октябре-декабре 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее были оштрафованы ОАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз", ПАО "Львовгаз", ОАО "Винницагаз", ПАО "Волыньгаз", ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Хмельницкгаз", ПАО "Закарпатгаз", ПАО "Ивано-Франковскгаз" и ПАО "Харьковгаз".

Проверки, в рамках которых будет обследована ситуация на 20 облгазах, завершатся в середине апреля.