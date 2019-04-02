Политика Все руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку на детекторе лжи, - Порошенко

2019-04-02 21:30 66

На полиграфе также проверят всех ответственных за финансовую деятельность госпредприятий в состав концерна.

Руководители и ответственные за финансовую деятельность государственных предприятий, которые входят в состав государственного концерна "Укроборонпром", обязаны пройти проверку на полиграфе.

Соответствующее поручение секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову и его заместителю Сергею Кривоносу дал президент Петр Порошенко во время совещания 2 апреля.

"В случае выявления оснований, прошу передать соответствующие результаты исследований полиграфа или контрразведке Службы безопасности Украины, или в правоохранительные органы. Если будут выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления", – цитирует главу государства его пресс-служба.

Кроме того, на основании рекомендаций Кривоноса Порошенко решил попросить правительство немедленно выделить финансирование международного аудита концерна "Укроборонпром". Соответствующее решение должно быть принято уже в апреле.

Отдельно от этого концерн должна проверить Государственная аудиторская служба, после чего доложить ему о результатах.