Политика Уступки Венгрии могут стоить должностей руководству ЕС — Politico

2023-12-12 17:37

 

Уступки Венгрии по поводу членства Украины в Европейском Союзе могут стоить должностей высшему руководству ЕС.

Об этом сообщает издание Politico.

Авторы материала пишут, что Будапешт вместе со своим пророссийским премьером Виктором Орбаном уже прибегает к откровенному шантажу Евросоюза.

Для того чтобы Венгрия не блокировала вопрос членства Украины в ЕС, долгосрочного бюджета блока и миграцию, Европейская комиссия намерена предоставить Будапешту доступ к миллиардам средств Евросоюза, которые были заморожены Брюсселем из-за опасений относительно независимости судебной системы.

Некоторые страны ЕС рассматривают венгерские угрозы как способ получить больше денег от Европейской комиссии. Отмечается, хотя уступка Орбану может облегчить ситуацию в краткосрочной перспективе, однако такие действия могут подорвать ЕС в долгосрочной перспективе.

Politico пишет, если позволить Виктору Орбану добиться своего, это также вызовет ярость Европейского парламента накануне выборов в ЕС в 2024-м. Что больше – может дойти до дальнейшего увольнения с высших должностей. В частности, для президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, если она изъявит желание переизбраться на второй срок.

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