Политика В Раде намерены сделать дебаты обязательными: появился законопроект

2019-04-02 22:00 225

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об обязательном проведении дебатов между кандидатами перед вторым туром президентских выборов в Украине.

Это для того, чтобы кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились и ответили на вопросы избирателей и оппонентов.

Авторы проекта закона про обязательные дебаты – народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко и Мария Ионова.

«Этот законопроект, кстати, я регистрировала и в ВР в предыдущий созыв – чтобы заставить прийти на дебаты Януковича (с Ющенко в 2004 году, – ред.), который также скрывался», – сообщила Геращенко.

Она добавила, что в прошлый раз Партия регионов не поддержала даже внесение законопроекта в повестку дня парламента.

Как известно, после объявления данных экзит-пола первого тура выборов, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, и последний согласился. Действующий президент убежден, что обсуждение между ними является обязательным.

Согласно закону, дебаты между кандидатами в президенты должны состояться не позже, чем 19 апреля и должны продолжаться в прямом эфире не менее 60 минут в промежутке между 19 и 22 часами. Общественное уже готовится проводить дебаты и планирует провести переговоры на эту тему со штабами Зеленского и Порошенко.

Однако в избирательном штабе Зеленского уже начинают открещиваться от дебатов. Там говорят, что в проведении таких «собачьих боев» просто нет смысла. У Зеленского считают, что обсуждать свою программу и план действий с Порошенко их кандидат не должен.

«Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Коломойский с Медведчуком?», – сказал советник Зеленского Руслан Рябошапка.

А политолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов к дебатам с петром Порошенко, однако они не должны пересекаться с графиком Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».