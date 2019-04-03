Курьезы В беседе с генсеком НАТО Трамп перепутал своего отца с дедом

2019-04-03 09:40 177

Курьезная ситуация произошла во время встречи президента США и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Белом доме. Трамп  ошибочно сказал, что его отец Фред родился в Германии. 

"Я уважаю канцлера Ангелу Меркель и саму Германию. Мой отец немец. Он был немцем и родился в замечательнейшем месте в Германии, поэтому я испытываю прекрасные чувства к Германии", - сказал Трамп, передает Bloomberg.

На самом деле знаменитый отец Трампа и бизнесмен Фред Трамп родился в Нью-Йорке. Дедушка президента, Фридрих, родился в Германии. Он иммигрировал в США в 1885 году в возрасте 16 лет, прибыв в Нью-Йорк, прежде чем переехать в западные районы США.

Трамп несколько раз в 2018 году, обсуждая отношения между США и европейскими странами, заявлял, что его отец родился в Германии.

"Не забывайте, что оба моих родителя родились в Европе. Моя мать из Шотландии, а отец из Германии", - сказал он в июле во время одного из интервью. Мать президента Мэри Маклеод действительно родилась в Шотландии.

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