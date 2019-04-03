Украина Кличко приказал завершить отопительный сезон - батареи отключат 6 апреля

2019-04-03 13:15 219

У Кличко заявили, что отопительный сезон в столице завершится уже на этой неделе - в субботу, 6 апреля. Соответствующее распоряжение мэр Киева уже подписал.

"Напомню, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий. По информации, что предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже с 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщает пресс-служба КГГА, жилых домах отключение теплоснабжения завершится 6 апреля, в учреждениях социальной сферы - по их письменным заявкам.

Напомним, в апреле 2018 года столица завершила многолетнее соглашение с "Киевэнерго". Поэтому в этот зимний период Киев сотрудничал с "Киевтеплоэнерго".

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