Политика Стало известно, кто платит за корабли НАТО в украинских портах

2019-04-03 22:00 270

Заход кораблей Североатлантического альянса в порты в Черноморском бассейне, в том числе и украинские, происходит за собственные средства государств-членов НАТО. Об этом рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко 2 апреля во время блиц-интервью УНН.

"Мероприятие проходит за собственные средства государств-членов НАТО. Вообще в НАТО каждая страна финансирует свое участие в операциях и миссиях самостоятельно. То есть, когда страны (корабли стран - ред.) заходят, это не только их политическая воля, это и серьезные бюджетные расходы. Представьте себе канадский корабль, который, скажем, заходит в украинский порт - он прошел половину мира", - сказал дипломат.

По его словам, Украина также помогает в финансовом аспекте: например, обеспечивает поддержку в портах, проведение кораблей, заправку и тому подобное.

"Есть еще одна важная для нас договоренность. После захвата нашего флота в Донузлаве в Крыму, у наших моряков осталось не так много возможностей ходить на военно-морских кораблях. Теперь они имеют возможность выходить в море на кораблях стран НАТО, проходят там стажировку и возвращаются с приобретенным опытом домой", - добавил Пристайко.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, утром, два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады "Торонто" (Toronto) и испанских военно-морских сил "Санта Мария" (Santa Maria) - из состава 2-й постоянной военно морской группы НАТО (SNMG2) зашли и пришвартовались на морском вокзале Одесского морского порта.