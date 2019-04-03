Политика Стало известно, кто платит за корабли НАТО в украинских портах

2019-04-03 22:00 270

 

Заход кораблей Североатлантического альянса в порты в Черноморском бассейне, в том числе и украинские, происходит за собственные средства государств-членов НАТО. Об этом рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко 2 апреля во время блиц-интервью УНН.

"Мероприятие проходит за собственные средства государств-членов НАТО. Вообще в НАТО каждая страна финансирует свое участие в операциях и миссиях самостоятельно. То есть, когда страны (корабли стран - ред.) заходят, это не только их политическая воля, это и серьезные бюджетные расходы. Представьте себе канадский корабль, который, скажем, заходит в украинский порт - он прошел половину мира", - сказал дипломат.

По его словам, Украина также помогает в финансовом аспекте: например, обеспечивает поддержку в портах, проведение кораблей, заправку и тому подобное.

"Есть еще одна важная для нас договоренность. После захвата нашего флота в Донузлаве в Крыму, у наших моряков осталось не так много возможностей ходить на военно-морских кораблях. Теперь они имеют возможность выходить в море на кораблях стран НАТО, проходят там стажировку и возвращаются с приобретенным опытом домой", - добавил Пристайко.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, утром, два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады "Торонто" (Toronto) и испанских военно-морских сил "Санта Мария" (Santa Maria) - из состава 2-й постоянной военно морской группы НАТО (SNMG2) зашли и пришвартовались на морском вокзале Одесского морского порта.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Нигерийские пираты взяли в плен украинских моряков

2019-04-03 18:30 354

В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер

2019-04-03 13:44 459

Каждый голос избирателя обошелся Порошенко 141 грн, а Зеленскому всего 16 грн

2019-04-03 07:25 774

В МИД заявили, что выборы не изменят отношения официального Киева к ЕС, НАТО и РФ

2019-04-02 15:45 492

Еще новости в разделе "Политика"

Стало известно, кто платит за корабли НАТО в украинских портах

2019-04-03 22:00 270

Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом

2019-04-03 20:30 282

видео Зеленский согласился на дебаты с Порошенко и поставил свои условия

2019-04-03 20:04 378

Закон о дебатах принять не успеют: в Раде назвали причину

2019-04-03 20:00 510
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Стало известно, кто платит за корабли НАТО в украинских портах 2019-04-03 22:00 270
Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом 2019-04-03 20:30 282
видео Зеленский согласился на дебаты с Порошенко и поставил свои условия 2019-04-03 20:04 378
Закон о дебатах принять не успеют: в Раде назвали причину 2019-04-03 20:00 510

Лента

22:00 Стало известно, кто платит за корабли НАТО в украинских портах
21:30 Украину накроет антициклон: синоптик рассказала, какая придет погода
21:00 Кличко вернулся в бокс в новой роли: «получил престижную должность», подробности
20:30 Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом
видео 20:04 Зеленский согласился на дебаты с Порошенко и поставил свои условия
20:00 Закон о дебатах принять не успеют: в Раде назвали причину
19:30 Боевики понесли потери и отступили: в ООС рассказали подробности гибели Яны Червоной
19:00 Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с РФ
18:30 Нигерийские пираты взяли в плен украинских моряков
18:00 Кабмин снизил цену на газ в апреле, но не отменил повышение с мая