Мир Стала известна причина смерти Георгия Данелии

2019-04-04 18:00 210

Знаменитый советский и российский режиссер грузинского происхождения Георгий Данелия скончался от остановки сердца. Ему было 88 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову кинематографиста.

"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сказала Галина Данелия. Кинорежиссер скончался 4 апреля в одной из московских больниц.

Среди самых известных работ Георгия Данелии - фильмы "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Настя" и "Осенний марафон".

С 2003 года режиссер возглавлял "Фонд Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино".