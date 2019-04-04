Политика Порошенко готов оплатить половину аренды стадиона – штаб

2019-04-04 18:30 231



Представитель штаба президента заявил, что Порошенко готов оплатить 60 тысяч грн - половину аренды и рассказал свое видение выдачи билетов для зрителей.

Действующий президент Украины Петр Порошенко готов заплатить половину аренды НСК Олимпийский для проведения дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 4 апреля, заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Украинская правда.

"Безусловно, готов. У Петра Алексеевича наиболее прозрачный избирательный фонд. Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину расходов на аренду стадиона и объяснить происхождение этих денег", - сказал он.

Медведев добавил, что команда Порошенко рассчитывает на то, что другую половину заплатит Зеленский и также "объяснит, откуда эти средства поступили в избирательный фонд".

На вопрос, каким образом смогут прийти зрители на стадион – должны ли они покупать билеты, или могут просто прийти все желающие, Медведев ответил:

"Как это может выглядеть? Для этого надо финальная согласие и договоренность двух штабов, что такой формат дебатов будет. С точки зрения здравого смысла – если вообще дебаты на стадионе вкладываются в здравый смысл, – то, наверное, должно быть равное присутствие болельщиков".

"Чисто теоретически я представляю, что кандидаты должны оплатить аренду, выплатить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты", - сказал представитель штаба Порошенко.