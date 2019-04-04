Политика Ракетный щит позволит Украине войти в НАТО "не с протянутой рукой"

2019-04-04 22:00 258

 

Ракетный щит позволит Украине войти в НАТО полноценным партнером, который дает отпор агрессору. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время испытания ракетного комплекса "Ольха М".

"Мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а как полноценный, равный партнер, который сегодня защищает демократию, защищает свободу на европейском континенте, давая отпор агрессору - Российской Федерации. И я также хотел сказать, что это является выполнением тех предложений, которые я внес на СНБО о создании ракетного щита в соответствии с новыми возможностей после выхода РФ из договора о ракетах средней и малой дальности", - отметил Глава государства.

При этом он добавил, что разработчик ракеты "Ольха М" - КБ "Луч" и военнослужащие, которые провели испытания, реализовали "огромную" работу.

Напомним, в проекте производства ракеты "Ольха" было потрачено 130 млн грн, а 800 млн грн - на создание твердого ракетного топлива для "Ольхи".

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