Украина Прохладно, ветрено и дождливо. Синоптик рассказал о погоде в канун Пасхи

2019-04-06 14:30 282

В эти выходные украинцев ждет теплая, хоть и с ночным морозом, погода, однако после Вербного воскресенья - в Страстную неделю - климатические условия в стране изменятся не в лучшую сторону. Об этом синоптик Леонид Горбань рассказал "Фактам".

Эксперт дал долгосрочный прогноз, согласно которому после Вербного воскресенья в Украине начнутся дожди.

"С Вербного воскресенья погода, как обычно, испортится: почти всю Страстную неделю будет довольно прохладно, ветрено и дождливо. Успокоится только на Пасху: выглянет солнышко, высохнут лужи, существенно потеплеет", - сказал синоптик.

При этом он уточнил, что апрель будет довольно сухим. Что касается ближайшей недели, то согласно данным Укргидромецентра, в понедельник, 8 апреля, тучи с дождями накроют и левый и правый берег Днепра.

Сухо и солнечно будет только на Донбассе, в Херсонской области, в Крыму и на Запорожье. По ночам температура почти не изменится, тогда как днем в Украине будет от 12 до 17 градусов тепла. Но в Закарпатье, Крыму и Херсонщине потеплеет до 19.