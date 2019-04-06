Украина Прохладно, ветрено и дождливо. Синоптик рассказал о погоде в канун Пасхи

2019-04-06 14:30 282

 

В эти выходные украинцев ждет теплая, хоть и с ночным морозом, погода, однако после Вербного воскресенья - в Страстную неделю - климатические условия в стране изменятся не в лучшую сторону. Об этом синоптик Леонид Горбань рассказал "Фактам".

Эксперт дал долгосрочный прогноз, согласно которому после Вербного воскресенья в Украине начнутся дожди.

"С Вербного воскресенья погода, как обычно, испортится: почти всю Страстную неделю будет довольно прохладно, ветрено и дождливо. Успокоится только на Пасху: выглянет солнышко, высохнут лужи, существенно потеплеет", - сказал синоптик.

При этом он уточнил, что апрель будет довольно сухим. Что касается ближайшей недели, то согласно данным Укргидромецентра, в понедельник, 8 апреля, тучи с дождями накроют и левый и правый берег Днепра.

Сухо и солнечно будет только на Донбассе, в Херсонской области, в Крыму и на Запорожье. По ночам температура почти не изменится, тогда как днем в Украине будет от 12 до 17 градусов тепла. Но в Закарпатье, Крыму и Херсонщине потеплеет до 19.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украину накроет антициклон: синоптик рассказала, какая придет погода

2019-04-03 21:30 15633

КАРТА Прогноз погоды: сегодня будет сухо и солнечно, термометры покажут до +19°C

2019-04-01 11:14 573

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом, ночью до -5°C

2019-03-28 10:14 597

КАРТА Сегодня Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

2019-03-26 09:11 879

Еще новости в разделе "Украина"

Прохладно, ветрено и дождливо. Синоптик рассказал о погоде в канун Пасхи

2019-04-06 14:30 282

Экзамены на водительские права будут фиксировать на видео

2019-04-06 12:30 264

Опубликовано постановление о снижении цены газа для населения

2019-04-06 12:00 294

Семья жертвы сбитого на Донбассе рейса MH17 подала в суд на Сбербанк РФ и Western Union

2019-04-05 21:35 642
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Прохладно, ветрено и дождливо. Синоптик рассказал о погоде в канун Пасхи 2019-04-06 14:30 282
Экзамены на водительские права будут фиксировать на видео 2019-04-06 12:30 264
Опубликовано постановление о снижении цены газа для населения 2019-04-06 12:00 294
Семья жертвы сбитого на Донбассе рейса MH17 подала в суд на Сбербанк РФ и Western Union 2019-04-05 21:35 642

Лента

15:00 Диетолог рассказала, как при сидячем образе жизни похудеть
14:30 Прохладно, ветрено и дождливо. Синоптик рассказал о погоде в канун Пасхи
14:00 Еврокомиссия: будем работать с любым президентом
видео 13:30 Актер, бравший кровь у Зеленского, записал обращение
видео 13:00 Волкер заявил, что Россия продолжит тестировать инструменты гибридной войны, независимо от президента Украины
12:30 Экзамены на водительские права будут фиксировать на видео
12:00 Опубликовано постановление о снижении цены газа для населения
11:30 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены на границе
11:00 Зеленский готов пожать руку Порошенко: названо условие
10:55 Новинский с коллегами выиграли в суде у Парубия