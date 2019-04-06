Мир 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены на границе

2019-04-06 11:30 273

Власти 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи с ее планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Иск подан в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния. Как подчеркивает Джеймс, власти штатов пытаются “заблокировать незаконную попытку администрации Трампа направить 1,6 млрд долларов из федеральных средств на строительство стены на границе”. Истцы подчеркивают, что эти деньги изначально предназначались Конгрессом на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов.

Власти данных 20 штатов также заостряют внимание на том, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.

Как сообщал УНН, американский лидер Дональд Трамп угрожает полностью закрыть границу США с Мексикой, если наплыв незаконных мигрантов с территории Мексики не уменьшится.