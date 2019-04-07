Мир Диетолог рассказала, что будет с организмом после употребления сахара

2019-04-07 11:30 231

 

Специалисты рассказали, что постоянное и чрезмерное употребление сладостей и сахара вызывает быстрое старение организма.

Диетолог Сфетлана Фус объяснила, что это связано с системным воздействием избытка простых углеводов на белки организма - коллаген и эластин.

По словам диетолога, при длительном употреблении сахара избыток глюкозы, который накапливается в организме, взаимодействует с белками и начинается процесс неферментативного гликирования белков. Под его воздействием коллаген и эластин застывают, ломаются и перестают выполнять свои функции.

"Это приводит к разрушению суставов, снижению эластичности связок, а кожа перестает быть подтянутой, становится сухой, дряблой, появляются морщины, возникают воспалительные элементы на коже лица, спины, груди", - заявила специалист.

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Мир

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