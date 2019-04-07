Политика Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на НСК "Олимпийский"

2019-04-07 21:48 360

Действующий глава государства Петр Порошенко позвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Об этом лидер украинцев заявил в эфире телеканала "Украина". Порошенко предложил начать дебаты около 19 или 20 часов вечера.

"14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский"), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", – сообщил Порошенко.

Также он пригласил все ведущие украинские телеканалы освещать данное событие.

"Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и во времени, как хотел господин Зеленский, и не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что дебаты как раз и созданы для того, чтобы определить сильного кандидата.

"В случае неправильного выбора, когда люди ошиблись, не зная содержания, - проигрывает страна, она будет лишена будущего... Речь не о том, что декларируют кандидаты, а о том, достаточно ли силен президент, чтобы противостоять действиям страны-агрессора, чтобы защищать государство как президент и главнокомандующий ... Потому что Путин хочет слабого президента, чтобы обеспечить себе реванш. Убежден, что Украина этого не допустит", - отметил Порошенко.

Кроме того, президент заявил, что пройдет тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), таким образом, приняв предложение от украинского боксера, чемпиона мира Владимира Кличко.

"Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии. Считаю, что это чрезвычайно важно", - отметил он.

Порошенко подчеркнул важность сдачи анализов в независимой лаборатории.

"Считаю, что является чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже Президентом Украины, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил может стать человек, не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И для того, чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который сделает сознательный выбор ровно через две недели", – добавил он.