Мир Польша и Румыния берут на вооружение новейшие истребители США F-35

2019-04-08 08:12 270

США готовят контракты на продажу своих современных истребителей F-35 в страны Центральной и Восточной Европы. В частности, в Румынию, Грецию и Польшу.

Кроме того, истребители F-35 будут проданы в Сингапур и Испанию.

Накануне Пентагон направил пакет соответствующих документов на утверждение в Конгресс США.

Напомним, истребители F-35 – продукт американской корпорации Lockheed Martin Corp.

Администрация Трампа запустила программу «Buy American», которая предусматривает смягчение ограничений по экспортным контрактам и призывает госаппарат всячески содействовать продвижению американской продукции на внешних рынках. Особенно, в военно-промышленном секторе.

По данным Госдепартамента США, в 2018 году продажи американских вооружений выросли на 13% до $192,3 миллиардов.

К настоящему времени истребители F-35 стоят на вооружении в США и их десяти союзников: Великобритания, Австралия, Италия, Турция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Япония, Южная Корея и Бельгия.

Бельгия стала первым европейским клиентом вышеупомянутой программы Трампа BuyAmerican. В 2018 году бельгийцы сделали выбор в пользу F-35, вместо конкурирующего EurofighterTyphoon. Для замены устаревшей модели F-16. Общая сумма контракта с бельгийцами составила 4 миллиарда евро.

Кроме истребителей F-35, в США также поступили запросы на приобретение военных самолетов-невидимок, технологии «стеллс». В частности, по запросам Финляндии, Швейцарии и ОАЭ.

Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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