Политика Порошенко объявил о глобальных кадровых чистках

2019-04-08 19:00 402

 

Действующий президент Украины Петр Порошенко озвучил резонансное сообщение, в котором поставил украинцев в известность о том, что он намерен существенным образом изменить состав своей команды, чтобы иметь возможность дальше проводить реформы в стране. Такое заявление Порошенко озвучил во время эфира, 7 апреля на телеканале «Украина».

В частности, он сказал: «Будут изменены основные вещи. Команда будет изменена. Будут привлечены молодые люди. Мы сейчас имеем огромное количество предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены».

Кандидат также заявил: «Будет существенным образом укреплена обороноспособность нашей страны. Мы будем продолжать реформирование, которое обеспечит экономический рост, а также поможет преодолеть бедность и обеспечить благосостояние украинских граждан».

В это же время гарант Конституции добавил: «Домой будут возвращены украинские пленные, которые сейчас незаконно содержаться в российских тюрьмах. Мы много шагов сделаем, которые значительным образом укрепят мир. Для меня это будет самым первым приоритетом».

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