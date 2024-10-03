Политика Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы разведки

2024-10-03 11:34

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы внешней разведки (СВР). В частности, с должности заместителя председателя был уволен Олег Луговский и назначен на новую должность первого заместителя председателя СВР. Об этом свидетельствуют указы главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.



Глава государства также уволил Олега Синайко с должности заместителя главы СВР. Его место занял Геннадий Богач, назначенный на аналогичную должность.



Причины этих кадровых изменений в указах не уточняются.



Служба внешней разведки была создана в 2004 году и стала важным инструментом в борьбе за защиту государственных интересов на международной арене.





