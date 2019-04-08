Политика В Киеве отключили от тепла более 97% жилых домов

2019-04-08 19:30 189

В Киеве по состоянию на день 8 апреля от услуги централизованного отопления отключены 97% жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На сегодня услугу завершили предоставлять 12,8 тыс. потребителей, в которые входят жилые дома (в том числе ОСМД и ЖСК, ведомственные и инвестиционные дома), административные помещения, учреждения социальной сферы.

Решение о прекращении теплоснабжения в учреждениях социальной сферы – медицинских учреждениях, школах, детских садах и тому подобное, принимает администрация этого заведения, а отключение осуществляется исключительно на основе индивидуальной заявки. Так, на сегодня уже отключены 157 детских садов, 140 школ, 28 лечебных учреждений, 3016 административных зданий, 101 учебное заведение (техникумы, институты).

Как сообщили в "Киевтеплоэнерго", в столице пока что теплоснабжение осуществляется в 2871 зданиях, в частности в 372 детских садах, 314 школах, 248 лечебных заведениях.

Напомним, 6 апреля в Киеве завершился отопительный сезон. Городская власть приняла соответствующее решение на основе температурных показателей и учитывая дальнейшее стремительное потепление. На прошлой неделе отопительный сезон завершился в Луцке, Запорожье и Николаеве. В Одессе отключили отопление.