Политика Мангера срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

2019-04-08 18:11 87

 

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера госпитализировали. Об этом рассказала пресс-секретарь Херсонского областного совета Галина Ляшевская.

Чиновника доставили в больницу из-за проблем с сердцем.

"У него проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля - в день, когда на него снова надели электронный браслет", - заявила Ляшевская.

Она также отметила, что Мангер в настоящее время находится на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, в Шевченковском райсуде Киева в 15:30 должно было начаться заседание по делу Мангера.

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