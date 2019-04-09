Мир Южная Корея запустила коммерческую эксплуатацию мобильных сетей 5G

2019-04-09 09:40 171

Южная Корея стала одной из первых стран в мире, которая запустила в коммерческую эксплуатацию мобильную сеть пятого поколения  5G. На основе нового смартфона  способного поддерживать мобильные сети 5G.

Сейчас мобильную сеть 5G для своих коммерческих пользователей запускает SK Telekom, крупнейшая южнокорейская телекоммуникационная компания.

«Очень важно, чтобы южнокорейские телекоммуникационные компании предоставляли услуги, соответствующие высоким стандартам по скорости и качеству контента», - заявил на церемонии презентации Рю Йонг Санг, вице-президент  SK Telekom.

До конца текущего года SK Telekom планирует подключить к 5G 1 миллион своих клиентов.

Всего у SK Telekom 27 миллионов клиентов.

Таким образом, Южная Корея стала одной из первых стран в мире, которые начали коммерческую эксплуатацию сетей 5G, и вступила в конкуренцию на этом мировом рынке услуг с Китаем, США и Японией. 

Спустя несколько часов после того как SK Telekom сделала свое заявление о коммерческой эксплуатации 5G также заявила американская Verizon Communications Inc. Правда, только в двух городах США.

Напомним, в декабре прошлого года еще одна американская AT&T запустила сеть 5G. Правда, только в тестовом режиме и в ограниченном масштабе: только в отдельных точках wi-fi доступа в 12 городах, но без подключения к смартфонам.

Сети мобильной связи пятого поколения 5G позволяют обеспечить скорость передачи контента, в 20 раз большую, чем в формате 4G.

Развитие сетей 5G – это не только качественный прорыв в сфере коммуникаций, но и будет способствовать развитию сопредельных отраслей. Например, рынка сетевых игр (гейминга), а также искусственного интеллекта.

 Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пьяный российский капитан подбил круизный лайнер и врезался в мост в порту Пусана

2019-03-11 11:22 2706

В США выяснили, какие хакеры работают в восемь раз быстрее всех остальных

2019-03-08 12:14 2235

Зачем Трамп захотел провести встречу с Ким Чен Ыном именно во Вьетнаме

2019-02-08 08:37 1278

Сделка на $2,25 миллиарда: Южная Корея создает единую судостроительную компанию

2019-01-31 15:08 1104

Еще новости в разделе "Мир"

Южная Корея запустила коммерческую эксплуатацию мобильных сетей 5G

2019-04-09 09:40 171

Facebook идет в Африку - страны континента соединят подводным кабелем

2019-04-08 15:14 489

Филиппины впервые за последние годы пошли на конфронтацию с Китаем

2019-04-08 14:45 522

В США продлили запрет на Boeing 737 MAX - отменяются около 100 рейсов ежедневно

2019-04-08 13:44 513
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Южная Корея запустила коммерческую эксплуатацию мобильных сетей 5G 2019-04-09 09:40 171
Facebook идет в Африку - страны континента соединят подводным кабелем 2019-04-08 15:14 489
Филиппины впервые за последние годы пошли на конфронтацию с Китаем 2019-04-08 14:45 522
В США продлили запрет на Boeing 737 MAX - отменяются около 100 рейсов ежедневно 2019-04-08 13:44 513

Лента

11:14 У Зеленского заявили, что он не станет сдавать никакой допинг-тест VADA
ОНЛАЙН 10:41 План работы Рады: Сегодня депутаты рассматривают законопроект о языке
10:13 Порошенко уверяет, что никогда не говорил о наркотической зависимости Зеленского
09:40 Южная Корея запустила коммерческую эксплуатацию мобильных сетей 5G
видео 09:12 Момент нападения нардепа Барны на представителя Зеленского Юраша попал на видео
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 Названы главные темы для политических спекуляций на осенних выборах в Раду
22:05 Зеленский постоянно противоречит сам себе в вопросе отношений с Россией, – эксперт
21:30 Мангера срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
21:00 Доллар в Украине существенно подешевел