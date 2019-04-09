Мир Южная Корея запустила коммерческую эксплуатацию мобильных сетей 5G

2019-04-09 09:40 171

Южная Корея стала одной из первых стран в мире, которая запустила в коммерческую эксплуатацию мобильную сеть пятого поколения 5G. На основе нового смартфона способного поддерживать мобильные сети 5G.

Сейчас мобильную сеть 5G для своих коммерческих пользователей запускает SK Telekom, крупнейшая южнокорейская телекоммуникационная компания.

«Очень важно, чтобы южнокорейские телекоммуникационные компании предоставляли услуги, соответствующие высоким стандартам по скорости и качеству контента», - заявил на церемонии презентации Рю Йонг Санг, вице-президент SK Telekom.

До конца текущего года SK Telekom планирует подключить к 5G 1 миллион своих клиентов.

Всего у SK Telekom 27 миллионов клиентов.

Таким образом, Южная Корея стала одной из первых стран в мире, которые начали коммерческую эксплуатацию сетей 5G, и вступила в конкуренцию на этом мировом рынке услуг с Китаем, США и Японией.

Спустя несколько часов после того как SK Telekom сделала свое заявление о коммерческой эксплуатации 5G также заявила американская Verizon Communications Inc. Правда, только в двух городах США.

Напомним, в декабре прошлого года еще одна американская AT&T запустила сеть 5G. Правда, только в тестовом режиме и в ограниченном масштабе: только в отдельных точках wi-fi доступа в 12 городах, но без подключения к смартфонам.

Сети мобильной связи пятого поколения 5G позволяют обеспечить скорость передачи контента, в 20 раз большую, чем в формате 4G.

Развитие сетей 5G – это не только качественный прорыв в сфере коммуникаций, но и будет способствовать развитию сопредельных отраслей. Например, рынка сетевых игр (гейминга), а также искусственного интеллекта.

Игорь ШЕВЫРЕВ.