РФ выплатит Навальному большую компенсацию за арест - есть решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека обязал официальную Москву выплатить оппозиционеру Алексею Навальному более 22 тысяч евро компенсации за домашний арест.
По решению суда Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и еще 2,7 тысячи евро судебных издержек.
В то же время сам оппозиционер настаивал на выплате компенсации в размере 100 тысяч евро.
Суд посчитал незаконным домашний арест, под которым Навальный находился более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений.
Напомним, ранее Алексей Навальный уже выиграл в ЕСПЧ несколько дел против власти РФ. В частности, РФ выплатит более 80 тысяч евро братьям Навальным из-за отсутствия честного суда.