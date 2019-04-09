Мир РФ выплатит Навальному большую компенсацию за арест - есть решение ЕСПЧ

2019-04-09 13:42 186

Европейский суд по правам человека обязал официальную Москву выплатить оппозиционеру Алексею Навальному более 22 тысяч евро компенсации за домашний арест.

По решению суда Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и еще 2,7 тысячи евро судебных издержек.

В то же время сам оппозиционер настаивал на выплате компенсации в размере 100 тысяч евро.

Суд посчитал незаконным домашний арест, под которым Навальный находился более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений.

Напомним, ранее Алексей Навальный уже выиграл в ЕСПЧ несколько дел против власти РФ. В частности, РФ выплатит более 80 тысяч евро братьям Навальным из-за отсутствия честного суда.

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