Политика В ЕС намерены провести после выборов президента Украины переговоры по газу

2019-04-09 17:30 219

Евросоюз планирует провести с Украиной и Россией очередной раунд переговоров касательно транзита газа через украинскую территорию. Об этом заявил комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович.

По словам Шефчовича, трехсторонние переговоры должны пройти сразу после выборов нового президента Украины, так как "времени остается мало".

"Все мы должны осознавать, что зима уже за углом. Мы должны разрешить ситуацию с поставками газа не только для следующей зимы. Как вам известно, топ-приоритет для Европейского Союза обеспечить безопасность долгосрочному транзитному контракту через Украину, как минимум, на следующие 10 лет. Это наш приоритет. Мы хотим провести встречу как можно скорее после президентских выборов в Украине", - отметил дипломат.

Вместе с тем он заверил, что в Еврокомиссии сделают все возможное, чтобы провести газовые переговоры в формате ЕС-Украина-Россия до лета или летних каникул.