Политика Перед вторым туром Макрон встретится с Порошенко и Зеленским

2019-04-09 19:00 135

Президент Франции Эммануэль Макрон перед вторым туром президентских выборов в Украине проведет встречи с действующим президентом Петром Порошенко и кандидатом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Как сообщалось, на этой неделе Петр Порошенко должен встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча должна состоятся 12 апреля в ведомстве канцлера. Во время визита политики проведут совместный обед и встретятся с представителями СМИ около 14:00 по берлинскому времени.

До этого Порошенко встречался с Макроном в ноябре 2018 года во время рабочего визита во Францию.