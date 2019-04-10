Вспышка кори в США: В Нью-Йорке за отказ от вакцинации ввели штраф в тысячу долларов

В одном из крупнейших мегаполисов США - Нью-Йорке объявили о введении чрезвычайного положения из-за вспышки кори.
По данным The New York Times, заболевания корью в Нью-Йорке начали фиксироваться с осени 2018 года. С тех пор было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания. 21 человек был госпитализирован, пятеро из которых попали в отделения интенсивной терапии.
Большинство случаев заболевания сконцентрировано в ультраортодоксальных хасидских районах города – Вильямсбурге и Боро-парке.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что городская администрация потребует от невакцинированных лиц, проживающих в этих районах, сделать прививки. Нарушителей этого распоряжения ожидают штрафы, которые могут достигать тысячи долларов.
Чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля, когда совет здравоохранения Нью-Йорка соберется на свое следующее заседание.