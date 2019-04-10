Политика Лукашенко прямо высказал свое мнение о Зеленском

2019-04-10 18:00 333

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Владимир Зеленский вполне может справится с обязанностями главы украинского государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTVBY, Лукашенко напомнил об американском президенте Рональде Рейгане, который тоже был актером.

«Зеленского дубасить уже начали и в России — актер, актер. А что, актер не может быть президентом? Вон Рейган был президентом — он актер», — сказал Лукашенко.

Кроме того, глава Беларуси заявил, что полномочия Президента Украины достаточно ограничены без сотрудничества с парламентом.

«Что решает в Украине президент без парламента? Это удавалось Порошенко договориться. Была своя фракция в парламенте и еще они как-то выкручивали что-то. Станет там Петров, Зеленский, Сидоров. Все решится на парламентских выборах, а там разброс большой», — заявил Лукашенко.