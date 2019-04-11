Политика В НАТО рассказали о реализации "черноморского пакета"

2019-04-11 17:36 207

Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников в комментарии корреспонденту УНН во время 12-го Киевского форума по безопасности.

"НАТО имеет комплексный пакет помощи для Украины с 2016 года. В Вашингтоне министры иностранных дел решили усилить ситуационную осведомленность НАТО в Черноморском регионе, а также усилить поддержку ключевых партнеров в Черном море - то есть Украины и Грузии. Поэтому мы собираемся уделять больше внимания посещению портов, обучению и обмену информацией для наших партнеров. Решение было принято на прошлой неделе, и теперь его реализация должна начаться", - сказал дипломат.

По словам Винникова, "пакет" должен усилить уже имеющиеся меры, принимаемые НАТО в черноморском регионе.

“Это будет постоянный процесс. Это будет усиление уже существующих мер поддержки, и в качестве приоритета для Украины и Грузии будет открыто больше мероприятий. Как вы видели, недавно была морская группа НАТО, посетившая порт. Мы ожидаем больше таких визитов в будущем, а также союзники на двусторонней основе отправляют корабли в украинские порты, и они будут продолжать это делать", - заявил он.