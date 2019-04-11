Украина После выборов в Украине приостановят выдачу "биометрики", ID-паспортов и видов на жительство

2019-04-11 18:33 153

 

Государственное предприятие "Документ" приостановит работу с 27 апреля по 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"С 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 – все центры "Паспортный сервис", – на оформление и выдачу биометрических документов (выдающие заграничный паспорт, ID-карту, Виды на временное и постоянное проживание - прим. ред.) не будут работать по техническим причинам", – говорится в опубликованном сообщении.

На предприятии просят прощения за неудобства и призывают учесть эту информацию при планировании оформления биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно на сайте.

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