Украина После выборов в Украине приостановят выдачу "биометрики", ID-паспортов и видов на жительство

2019-04-11 18:33 153

Государственное предприятие "Документ" приостановит работу с 27 апреля по 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"С 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 – все центры "Паспортный сервис", – на оформление и выдачу биометрических документов (выдающие заграничный паспорт, ID-карту, Виды на временное и постоянное проживание - прим. ред.) не будут работать по техническим причинам", – говорится в опубликованном сообщении.

На предприятии просят прощения за неудобства и призывают учесть эту информацию при планировании оформления биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно на сайте.