Мир Вступил в силу закон, запрещающий прерывать беременность

2019-04-12 19:34 156

Запрещающий делать аборты на стадии появления сердцебиения у плода закон вступил в силу в американском штате Огайо. 

"Данный шаг отдает дань давней традиции – конституционной традиции представлять доводы в пользу совершенствования или отмены существующих правовых прецедентов", – заявил губернатор штата Майкл Девайн.

С точки зрения врачей, этот момент может наступать на пятой неделе беременности, когда женщина еще не знает об этом.

Напомним, президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ, который восстановил запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.

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