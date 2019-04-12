Вступил в силу закон, запрещающий прерывать беременность

Запрещающий делать аборты на стадии появления сердцебиения у плода закон вступил в силу в американском штате Огайо.
"Данный шаг отдает дань давней традиции – конституционной традиции представлять доводы в пользу совершенствования или отмены существующих правовых прецедентов", – заявил губернатор штата Майкл Девайн.
С точки зрения врачей, этот момент может наступать на пятой неделе беременности, когда женщина еще не знает об этом.
Напомним, президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ, который восстановил запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.