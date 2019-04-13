Мир "Ад – это Керченский пролив": Крымскому мосту предрекли катастрофу

2019-04-13 14:30 252

Крымский мост может ждать катастрофа, поскольку российские оккупанты забили сваи моста лишь на глубину 55 метров, а необходимо было на тысячу.

"Сваи в 55 метров – это высота 18-этажного дома. Сваи длиной в 18 этажей, как вы представляете вообще можно забить? Можно найти такой копер, который начинал бы бить сваю с высоты 18-этажного дома, чтобы она шла строго вертикально, и не было перекосов? Поэтому такие сваи называются буро-набивные", – сообщил кандидат геолого-минералогических наук, независимый эксперт Юрий Медовар в интервью "Апострофу".

По его словам, для этого нужно пробурить скважину и залить в нее бетон.

Эксперт подчеркнул, что Российская Федерация уже не сможет кардинально обезопасить мост.

"Мост состоит из частей. Его основа – опоры, а на них – полотно. Полотно можно укреплять, как хочешь, а вот опоры… Что сейчас уже можно сделать, если сваи стоят? Еще поставить? Тогда судоходства не будет. Там ведь одна опора треснула, но ее укрепили стяжками", – отметил Медовар.

"Если будут трещать опоры дальше, значит, будут лить бетон и стягивать ее. Но в таком случае опора будет становиться тяжелее и влиять на просадку, и те сваи, которые рассчитывались на один вес, а получается другой, станут проседать. Тут целый комплекс проблем. Вот есть понятие "ада". В геологическом отношении ад – это Керченский пролив, где изваяли этот мост. Изваять можно абсолютно все, даже ракету из навоза, но она же не полетит", – резюмировал он.