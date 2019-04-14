Мир Специалисты назвали восемь волшебных свойств меда, которые оздоровляют тело

2019-04-14 12:30 375

Медики утверждают, что мёд - это уникальный продукт пчеловодства, который служит и профилактикой, и лечением разных заболеваний, а также, мёд можно употреблять людям с диабетом. Об этом сообщает портал "Так просто".

Специалисты назвали 8 вещей, которые произойдут с организмом человека, если он начнет есть мёд каждый день. Однако покупать мёд нужно у пчеловодов, чтобы быть уверенным в его подлинности.

1. Мёд выводит из организма токсические вещества, которые вызывают закупорку пор, прыщи и преждевременное старение кожи. Кроме употребления мёда, можно делать с ним маски, из-за чего лицо становится бархатистым и гладким.

2. При похудении мёд не просто разрешен, он еще и рекомендован. Он улучшает метаболизм, из-за чего лишний вес уходит быстрее.

3. Сам мёд не содержит холестерина, он содержит те микроэлементы, которые способствуют снижению уровня холестерина в организме.

4. Ежедневное употребление мёда предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. По данным исследований, антиоксиданты, которые входят в состав мёда, предотвращают сужение артерий и образование тромбов.

5. По словам медиков, у людей, которые каждый день употребляют мёд, намного лучше память. Также у них снижается вероятность склероза в старости.

6. Мёд способствует выработке серотонина, который организм превращает в мелатонин - гормон, который помогает быстро уснуть.

7. Медики советуют съедать ложку мёда натощак, чтобы улучшить пищеварение. Это поможет избежать возникновение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также мёд уничтожает бактерии, а также заживляет раны на слизистой оболочке желудка.

8. Глюкоза, которая содержится в этом продукте, нужна для нейронов. Она быстро всасывается в кровь, что способствует расслаблению, снижению судорог и лечению психологических расстройств.

Медики рекомендуют съедать утром одну чайную ложку мёда натощак и одну перед сном каждый день. Также можно заменить им сахар в чае. Также можно увеличить в несколько раз противовирусные свойства мёда, добавив в него чеснок.